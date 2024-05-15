Вынесен приговор автомобилисту, сбившему двух девочек-подростков в центре Калининграда

Приговором Московского районного суда Калининграда подсудимый И. признан виновным и приговорён к 4 годам лишения свободы, отбывать которые будет в колонии общего режима. Суд также лишил его права управлении транспортным средством на срок 2 года и 6 месяцев. Вместе с этим с осужденного в пользу матери погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 3 миллионов рублей. Такая же сумма взыскана и в пользу второй потерпевшей.