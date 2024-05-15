Вынесен приговор автомобилисту, сбившему двух девочек-подростков в центре Калининграда

В тот вечер 24 января этого года 53-летний подсудимый И. на своём «Ауди 80» двигался по Ленинскому проспекте со скоростью около 64 километров в час, когда допустил наезд на двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Одна из потерпевших получила многочисленные травмы и скончалась в больнице, второй потерпевшей причинён тяжкий вред здоровью.
В судебном заседании подсудимый в полном объеме признал вину. Действия И. следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел, что И. вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется, имеет болезненное состояние здоровья, принес извинения потерпевшим. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
Приговором Московского районного суда Калининграда подсудимый И. признан виновным и приговорён к 4 годам лишения свободы, отбывать которые будет в колонии общего режима. Суд также лишил его права управлении транспортным средством на срок 2 года и 6 месяцев. Вместе с этим с осужденного в пользу матери погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 3 миллионов рублей. Такая же сумма взыскана и в пользу второй потерпевшей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.