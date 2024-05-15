В Башкирии ужесточили приговор виновнику смертельного ДТП

В сентябре 2022 года житель Магнитогорска сел за руль пьяным и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дорожный знак. От полученных травм пассажир скончался, а водитель скрылся с места аварии.
Учалинский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.
Не согласившись с приговором, государственный обвинитель обжаловал его в вышестоящий суд.
Апелляционная инстанция признала доводы надзорного ведомства обоснованными, изменила приговор, направив виновника для отбывания в колонию-поселение.