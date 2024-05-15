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Короткое замыкание: в Ростове-на-Дону горела пиццерия на Тружеников

Ростовская область, 15 мая 2024. DON24.RU. Сегодня ночью в Ростове-на-Дону загорелась пиццерия в жилом комплексе «Три сквера» на Тружеников, 39/3. По сообщению ГУ МЧС России по Ростовской области, воспламенение произошло от короткого замыкания из-за неисправности потолочного светильника.

В тушении были задействованы 23 пожарных спасателя с семью единицами техники.

Вызов поступил в 04:41 сегодня, 15 мая. В 04:58 зафиксировали ликвидацию огня на 5 кв. м.

«Никто не пострадал», — уточнили в донском главке МЧС.

пожары