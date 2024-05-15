Короткое замыкание: в Ростове-на-Дону горела пиццерия на Тружеников

Ростовская область, 15 мая 2024. DON24.RU. Сегодня ночью в Ростове-на-Дону загорелась пиццерия в жилом комплексе «Три сквера» на Тружеников, 39/3. По сообщению ГУ МЧС России по Ростовской области, воспламенение произошло от короткого замыкания из-за неисправности потолочного светильника.