Короткое замыкание: в Ростове-на-Дону горела пиццерия на Тружеников

В тушении были задействованы 23 пожарных спасателя с семью единицами техники.
Вызов поступил в 04:41 сегодня, 15 мая. В 04:58 зафиксировали ликвидацию огня на 5 кв. м.
«Никто не пострадал», — уточнили в донском главке МЧС.
Ростовская область, 15 мая 2024. DON24.RU. Сегодня ночью в Ростове-на-Дону загорелась пиццерия в жилом комплексе «Три сквера» на Тружеников, 39/3. По сообщению ГУ МЧС России по Ростовской области, воспламенение произошло от короткого замыкания из-за неисправности потолочного светильника.
В тушении были задействованы 23 пожарных спасателя с семью единицами техники.
Вызов поступил в 04:41 сегодня, 15 мая. В 04:58 зафиксировали ликвидацию огня на 5 кв. м.
«Никто не пострадал», — уточнили в донском главке МЧС.