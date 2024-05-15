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Шальная пуля была выпущена из автомата Калашникова: раскрыты новые подробности гибели журналистки Бабаевой в Крыму

В Крыму обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину.

Источник: Комсомольская правда

В Симферопольском районном суде 15 мая прошло первое заседание по уголовному делу о гибели журналистки Светланы Бабаниной.

Трагедия произошла на полигоне «Ангарский» воинской части, расположенной в районе села Перевальное 28 октября 2022.

— Шальная пуля, — такая была высказана официальная версия сразу же после инцидента.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. На скамье подсудимых оказался Игорь Малев, который в ходе судебного заседания полностью признал свою вину.

Стало известно, что 50-летняя Светлана Бабаева получила смертельное ранение из автомата Калашникова образца 1974 года.

— На полигоне инструктор Малев три раза выстрелил в грунт рядом с Бабаевой. Одна из пуль раскололась на два фрагмента, осколки отрикошетили и смертельно ранили журналистку, — к таким выводам пришло следствие.

Одна часть попала в правую щеку, другая — в шею.

Светлана Бабаева скончалась спустя час в медпункте военной части. Патологоанатомы и медэксперты пришли к выводу, что пуля повредила второй шейный позвонок и не оставила раненой шансов на жизнь.