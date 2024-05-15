На Урале бывшая квартира Свердлова превратилась в публичный дом

«От штаб-квартиры революционеров до борделя: объект культурного наследия в Екатеринбурге арендовали проститутки. В начале 1900-х в небольшом двухэтажном особнячке на улице Кирова, 31, построенном в конце XIX века, заседали революционеры — Яков Свердлов организовал здесь штаб-квартиру Екатеринбургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии… Последние два года особняк, принадлежащий МУГИСО, пустовал, но недавно в нем снова закипела жизнь, а по вечерам в окнах стал гореть тусклый свет — здесь заработал самый настоящий бордель», — написал Чукреев на своей странице в «ВКонтакте».