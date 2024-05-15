52 мигранта зарегистрировала в своей квартире жительница Сочи

В Сочи задержана владелица «резиновой» квартиры. Женщина зарегистрировала на своей жилплощади 52 иностранных гражданина. В отношении «гостеприимной» сочинки возбуждено уголовное дело, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УВД по городу Сочи.
Полицейские установили, что гражданка оформляла «прописку» мигрантов в своей квартире за денежное вознаграждение.
О фиктивной постановке на миграционный учет полицейские узнали в результате проверки, направленной на профилактику нарушений в области миграции.
Сочинке инкриминируют фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В Краснодаре на стройплощадке новой школы задержали 64 мигранта.
Нелегалов депортируют из страны.