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52 мигранта зарегистрировала в своей квартире жительница Сочи

«Прописка» была фиктивной.

В Сочи задержана владелица «резиновой» квартиры. Женщина зарегистрировала на своей жилплощади 52 иностранных гражданина. В отношении «гостеприимной» сочинки возбуждено уголовное дело, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УВД по городу Сочи.

Полицейские установили, что гражданка оформляла «прописку» мигрантов в своей квартире за денежное вознаграждение.

О фиктивной постановке на миграционный учет полицейские узнали в результате проверки, направленной на профилактику нарушений в области миграции.

Сочинке инкриминируют фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В Краснодаре на стройплощадке новой школы задержали 64 мигранта.

Нелегалов депортируют из страны.