Жителю Омской области дали срок за убийство знакомого из-за куска сала

Суд установил, что в апреле 2022 года 34-летний житель города Тара в Омской области посчитал, что его товарищ украл у него кусок соленого сала. Он избил его и запер в подполе своего дома, а на следующий день задушил и спрятал тело в деревянном туалете. О пропаже мужчины заявили родители. Убийцу задержали и во время допроса он признался в еще одном преступлении. Оказалось, что в сентябре 2021 года, обидевшись на жителя села Коренево Тарского района, который, по его мнению, недостаточно оплачивал его труд, поджег его сено, причинив ущерб на сумму 113 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», «умышленное уничтожение имущества», «незаконное лишение свободы» и «уклонение от административного надзора».