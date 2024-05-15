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В Новосибирске влюбленный таксист похитил девушку и 4 дня избивал утюгом

Он хотел, чтобы девушка проживала с ним.

В Новосибирске начали судить 29-летнего таксиста за похищение девушки, лишение свободы и избиение утюгом, табуретом и лопатой. Подробности рассказали в прокуратуре Ленинского района.

— С 12 августа по 16 августа 2021 подсудимый похитил свою 27-летнюю знакомую и удерживал в квартире с целью совместного проживания. В целях подавления ее воли подсудимый наносил удары с применением лопаты, утюга, табурета, ножа по лицу, голове и ногам. Потерпевшей, воспользовавшись моментом, удалось сбежать, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Соловей, помощник прокурора Ленинского района.

Согласно открытым данным, ранее подсудимый работал водителем-экспедитором, затем водителем такси. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека с применением насилия, опасного для жизни здоровья. Нападавшему грозит до 12 лет лишения свободы.