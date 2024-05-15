В Новосибирске влюбленный таксист похитил девушку и 4 дня избивал утюгом

— С 12 августа по 16 августа 2021 подсудимый похитил свою 27-летнюю знакомую и удерживал в квартире с целью совместного проживания. В целях подавления ее воли подсудимый наносил удары с применением лопаты, утюга, табурета, ножа по лицу, голове и ногам. Потерпевшей, воспользовавшись моментом, удалось сбежать, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Соловей, помощник прокурора Ленинского района.