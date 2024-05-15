Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок выпал из окна в Волковысском районе

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Шестилетний ребенок выпал из окна в Волковысском районе, следователи по факту проводят проверку, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Несчастный случай произошел вечером 11 мая в городском поселке Красносельский.

По информации СК, мать мальчика отправилась в магазин. В это время он увидел через окно детей и, решив с ними пообщаться, забрался на подоконник.

«При этом окно в комнате было открыто. Не чувствуя опасности, ребенок оперся на москитную сетку», — сказали в комитете.

Там также уточнили, что под окном квартиры, расположенной на первом этаже, есть спуск в подвал, туда на бетон и упал мальчик. В результате он получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

В настоящее время следователи Волковысского райотдела СК устанавливают все обстоятельства случившегося.

В комитете в очередной раз призвали родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, оборудовать окна в квартирах специальными запирающими устройствами, а также провести с детьми беседы о правилах безопасности.