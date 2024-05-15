Ребенок выпал из окна в Волковысском районе

Несчастный случай произошел вечером 11 мая в городском поселке Красносельский.
По информации СК, мать мальчика отправилась в магазин. В это время он увидел через окно детей и, решив с ними пообщаться, забрался на подоконник.
«При этом окно в комнате было открыто. Не чувствуя опасности, ребенок оперся на москитную сетку», — сказали в комитете.
Там также уточнили, что под окном квартиры, расположенной на первом этаже, есть спуск в подвал, туда на бетон и упал мальчик. В результате он получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
В настоящее время следователи Волковысского райотдела СК устанавливают все обстоятельства случившегося.
В комитете в очередной раз призвали родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, оборудовать окна в квартирах специальными запирающими устройствами, а также провести с детьми беседы о правилах безопасности.