В Челябинской области женщина погибла под колесами фуры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось днем 15 мая в Еманжелинском районе.
Как выяснилось, наезд произошел на 55 километре дороги «Челябинск-Троицк». По информации Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент грузовой фургон «Хундай» оказался на встречной полосе и сбил пешехода.
В ведомстве сообщили, что женщина погибла на месте. По предварительным данным, ей на вид около 60 лет. В обстоятельства аварии в настоящее время разбираются сотрудники Госавтоинспекции.