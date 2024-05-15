Чиновник из Башкирии ответит за мошенничество

В апреле 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» администрация Старобалтачевского сельсовета и предприятие заключили договор на услуги по технадзору за ходом выполнения компанией «Фасилити Групп» работ по благоустройству аллеи «Дуслык» в селе Старобалтачево.
Из-за возникший трудностей на площадке, директор МУПа предложил собственными силами установить видеокамеры. Но позже на месте смонтировали оборудование, приобретенное по заниженной стоимости и не соответствующее проектно-сметной документации. Стороны подписали акты о приемке работ, и бюджет сельсовета понес ущерб на сумму почти 74 тысячи рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, свою вину чиновник признал частично. Теперь он готовится предстать перед судом.