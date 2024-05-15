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Чиновник из Башкирии ответит за мошенничество

В Балтачевском районе перед судом предстанет директор муниципального предприятия «Инвестиционно-строительный комитет» по статье о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Источник: МК.RU Уфа

В апреле 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» администрация Старобалтачевского сельсовета и предприятие заключили договор на услуги по технадзору за ходом выполнения компанией «Фасилити Групп» работ по благоустройству аллеи «Дуслык» в селе Старобалтачево.

Из-за возникший трудностей на площадке, директор МУПа предложил собственными силами установить видеокамеры. Но позже на месте смонтировали оборудование, приобретенное по заниженной стоимости и не соответствующее проектно-сметной документации. Стороны подписали акты о приемке работ, и бюджет сельсовета понес ущерб на сумму почти 74 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, свою вину чиновник признал частично. Теперь он готовится предстать перед судом.