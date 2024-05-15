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Против серийного убийцы женщин из Петербурга возбудили новое дело

Ранее подозреваемый убил шесть человек.

Источник: Комсомольская правда

СК РФ по Петербургу возбудил новое уголовное дело против серийного убийцы Дмитро Вороненко. Сейчас он отбывает пожизненное наказание.

— В настоящее время установлено, что серийный преступник Вороненко совершил 6 убийств женщин. Характерным признаком совершенных им преступлений является удушение жертв предметами их одежды, — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Как полагает следствие, убийство произошло в ноябре 2005 года. Тогда выпивший Вороненко познакомился с 28-летней жительницей Петербурга. Он позвал ее в Полежаевский парк, где у них возник конфликт. Подозреваемый напал на девушку и задушил жертву ее же одеждой. После он похитил телефон девушки, а тело оставил в канаве, закидав ветками.

Ранее SPB.KP.RU писал, что Вороненко убил семерых девочек и юных девушек. Во всех случаях он душил жертв их же одеждой. Собственный поступок убийца объяснял местью за то, что у других людей есть дети, а у него нет.

СК