Против серийного убийцы женщин из Петербурга возбудили новое дело

Как полагает следствие, убийство произошло в ноябре 2005 года. Тогда выпивший Вороненко познакомился с 28-летней жительницей Петербурга. Он позвал ее в Полежаевский парк, где у них возник конфликт. Подозреваемый напал на девушку и задушил жертву ее же одеждой. После он похитил телефон девушки, а тело оставил в канаве, закидав ветками.