Парня и девушку жестоко убили, их машину — сожгли: Дело убийц аниматоров на Кубани передали в суд

На Кубани спустя год завершили расследование громкого дела об убийстве аниматоров. За историей о пропавших Кирилле Чубко и Татьяне Мостыко в мае 2023 года следила вся страна. Теперь обвиняемым в убийстве аниматоров вынесут приговор.
Напомним, жестокое убийство произошло ночью 28 апреля 2023 года. В тот вечер 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко возвращались с мероприятия. Аниматоры выступали на свадьбах и корпоративах и ехали с очередного праздника. По пути на разбитой дороге машина угодила в яму. Вдруг на пустой дороге помощь предложили трое незнакомцев. Но, как оказалось позже, не без корыстных целей.
Кирилла и Таню ждали дома. Но те так и не вернулись и перестали выходить на связь. Утром Жена Кирилла увидела сообщения от банка о списании денег. А номер мужа был недоступен. Родственники начали поиски пропавших. К ним подключились волонтеры, оперативные службы и неравнодушные люди. Участники поисков прочесывали местность четверо суток в надежде найти Кирилла и Татьяну.
Через время в 22 километрах от места, где Кирилл пробил колеса, нашли его сгоревшую машину. Позже следователи сообщили — Кирилла и Таню убили.
По версии следствия, с аниматорами расправились трое мужчин — Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян. Именно они предложили помочь на дороге, когда Кирилл Чубко пробил колесо. По версии следствия, обвиняемые перерезали аниматорам горло. А тела закопали в разных районах.
«Вечером 28 апреля 2023 года обвиняемые напали на мужчину и девушку на участке дороги между станицами Каневской и Березанской Краснодарского края, где последние вынужденно остановились в связи с повреждением колеса их автомобиля. Впоследствии злоумышленниками потерпевшие были убиты, их тела спрятаны в лесном массиве, а машина вместе с документами сожжена», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как выяснилось позже, Татосян, Двойников и Кеворкьян изначально не собирались убивать аниматоров. Целью наспех сколоченной банды были деньги, которые обвиняемые позже сняли с карты Кирилла Чубко. Кроме того, они забрали ювелирные украшения Кирилла и Татьяны. Вся сумма превысила 570 тысяч рублей.
После расправы с аниматорами, по версии следствия, обвиняемые поделили деньги. Так, Анатолий Двойников получил за убийство Кирилла Чубко 20 тысяч рублей. Деньги он потратил на одежду. Арам Татосян, который расправился со второкурсницей педколледжа, забрал 30 тысяч. Деньгами он закрыл долги.
Оставшиеся 140 тысяч рублей получил Демьян Кеворкьян, который и сколотил банду. Во время избрания меры пресечения вину он не признавал. Обвиняемый в убийстве утверждал, что его руки чисты. Но во время расследования выяснилось, что Кеворкьян может быть причастен к еще одному убийству в мае 2013 года в станице Ясенской Ейского района.
«По версии следствия, фигурант в ходе ссоры нанес своему знакомому удар деревянным брусом по голове, убив его. Затем злоумышленник имитировал несчастный случай, сбросив с высоты фрагмент ствола дерева на убитого, после чего спрятал тело в лесном массиве в Каневском районе», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Обвиняемые в убийстве аниматоров в настоящее время находятся в заключении под стражей.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.