Парня и девушку жестоко убили, их машину — сожгли: Дело убийц аниматоров на Кубани передали в суд

Оставшиеся 140 тысяч рублей получил Демьян Кеворкьян, который и сколотил банду. Во время избрания меры пресечения вину он не признавал. Обвиняемый в убийстве утверждал, что его руки чисты. Но во время расследования выяснилось, что Кеворкьян может быть причастен к еще одному убийству в мае 2013 года в станице Ясенской Ейского района.