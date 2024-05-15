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Житель Волгоградской области Денис Лесунков погиб в зоне проведения СВО

Во время исполнения служебного долга в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Камышина Денис Лесунков.

Источник: Волгоградская правда

Печальная весть о гибели военнослужащего пришла в Волгоградскую область в эту среду, 15 мая. Как сообщили в официальном telegram-канале администрации городского округа — город Камышин, Денис Лесунков мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Наш земляк пал смертью храбрых во время спецоперации. Дата проведения его похорон в некрологе не называется.

«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родственникам, друзьям и боевым товарищам погибшего камышанина.