Житель Волгоградской области Денис Лесунков погиб в зоне проведения СВО

Печальная весть о гибели военнослужащего пришла в Волгоградскую область в эту среду, 15 мая. Как сообщили в официальном telegram-канале администрации городского округа — город Камышин, Денис Лесунков мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Наш земляк пал смертью храбрых во время спецоперации. Дата проведения его похорон в некрологе не называется.