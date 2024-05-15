Левиная доля. Какую взятку дал бизнесмен Мартиросян кадровику МО

По решению руководства Минобороны от 2020 года, если обучающимся нельзя было остановиться в ведомственных общежитиях, их заселяли в отели. По мнению следствия, именно такие контракты на сумму больше 372 млн рублей Кузнецов помог заключить Леве Мартиросяну. По данным следствия, за это бизнесмен купил кадровику Минобороны участок земли в столице Кубани и построил на нем дом в 1125 кв. метров. Жилье оформили на супругу генерала. Общая сумма взятки оценивается в 30,5 млн рублей.