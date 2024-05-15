Левиная доля. Какую взятку дал бизнесмен Мартиросян кадровику МО

Отправили в СИЗО
В столице России14 мая Басманный суд арестовал бизнесмена из Краснодара Леву Мартиросяна. Против него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст 291 УК РФ за дачу взятки в особо крупном размере генералу Юрию Кузнецову, занимавшему пост начальника управления кадров Министерства обороны РФ. По информации пресс-службы судов общей юрисдикции, Мартиросяна отправили в СИЗО на один месяц и 28 суток — до 12 июля 2024 года.
Против самого Кузнецова возбудили дело по части 6 ст. 290 УК РФ и заключили под стражу 13 мая. В СМИ сообщили, что во время обысков у генерала нашли 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.
Известно, что фигуранты были лично знакомы по службе. С 2001 по 2017 год Лева Мартиросян работал начальником продовольственной службы в Краснодарском высшем военном училище. Это косвенно подтверждает комментарий под фотографией фигуранта в соцсетях.
«Лева, я понимаю, что ты начпрод. А пузико не лопнет?», — написал под снимком знакомый мужчины.
Юрий Кузнецов решил получить взятку от приятеля жильем. За это генерал покровительствовал кубанскому бизнесмену и всячески ему помогал.
«Управление под руководством Кузнецова отвечало за подготовку и повышение квалификации специалистов для органов службы защиты гостайны. Кроме этого, в его ведении находилась деятельность Краснодарского высшего военного училища. Также он решал вопросы размещения в отелях военнослужащих, которых отправляли на обучение в этот вуз», — написал «Комменрсантъ».
Владел гостиницей и ресторанами
По решению руководства Минобороны от 2020 года, если обучающимся нельзя было остановиться в ведомственных общежитиях, их заселяли в отели. По мнению следствия, именно такие контракты на сумму больше 372 млн рублей Кузнецов помог заключить Леве Мартиросяну. По данным следствия, за это бизнесмен купил кадровику Минобороны участок земли в столице Кубани и построил на нем дом в 1125 кв. метров. Жилье оформили на супругу генерала. Общая сумма взятки оценивается в 30,5 млн рублей.
О самом же Мартиросяне известно не так много. В социальных сетях Левы указано, что он родился 30 сентября 1971 года. Проживает в Краснодаре. С 1988 по 1992 год отучился в Горьковском Высшем Военном училище тыла в Нижнем Новгороде. Предположительно служил в 11-ой роте.
В онлайн-реестре значится, что в 2016 году фигурант зарегистрировал ИП связанное с деятельностью столовых, буфетов при предприятиях и учреждениях. Также бизнесмен торговал продуктами, табаком и пивом. За Мартиросяном числятся еще гостиница, рестораны и кафе.
Мужчина женат, у него есть двое сыновей. Их фотографии он опубликовал в Сети. Судя по страничке в соцсетях, Мартиросян с родственниками часто путешествовал, посещал разные страны. Также в галерее есть фотография многоэтажного здания, обнесенного строительными лесами, где работают мастера. Гостиница ли это? Дом? Неизвестно.
«На сайте с вакансиями Лева Мартиросян в 2023 году искал горничную и администратора в гостиницу на ул. Грибоедова — возле училища им. Штеменко. Бизнесмен предлагал зарплату до 35 тысяч рублей», — проинформировали СМИ.
Судя по данным онлайн-карты, на улице Грибоедова, 73 находится отель и столовая.