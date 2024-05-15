Семь легковушек попали в яму с кипятком из-за прорыва трубы на Ярослава Гашека

Улицу Ярослава Гашека утопает в кипятке — зона разлива, по данным МЧС, составляет 2 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать 11 авто, но семи машинам не повезло — они остались вариться в горячей воде. Пострадавших на данный момент нет.