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Семь легковушек попали в яму с кипятком из-за прорыва трубы на Ярослава Гашека

Несколько машин тонут в кипятке на улице Ярослава Гашека, где произошел прорыв трубы с горячей водой. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Улицу Ярослава Гашека утопает в кипятке — зона разлива, по данным МЧС, составляет 2 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать 11 авто, но семи машинам не повезло — они остались вариться в горячей воде. Пострадавших на данный момент нет.

Аварийные службы приехали к участку дороги, в районе которого лопнула труба с кипятком. Сообщается, что перекрыто движение по близлежащим улицам.

Напомним, что в Петербурге проходили испытания теплосетей, которые некоторые жители города воспринимают достаточно негативно из-за возможного прорыва труб. Петербуржцы переживают за детей и искренне боятся свариться заживо, согласно уличному опросу «МК в Питере».

МЧС