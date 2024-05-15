Поджигателя военкомата в Ленинградской области внесли в список террористов

Ранее суд приговорил 17-летнего подростка Егора Балазейкина* к 6 годам лишения свободы с отбыванием его в воспитательной колонии до 19 лет по статье УК РФ «Терроризм».
«Национальная часть… Физические лица: Балазейкин Егор Даниэлевич*,
По данным предварительного следствия, 28 февраля несовершеннолетний, которому тогда было 16 лет, приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировске и начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата Кировского района, однако возгорания не произошло. Затем юноша убежал на автобусную остановку, где его задержали сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что СУСК по Ленинградской области инициировал передачу из органов полиции уголовного дела по признакам умышленного повреждения имущества из хулиганских побуждений путем поджога. Позже дело в отношении Балазейкина* было переквалифицировано по ст. 205 ч. 1 (терроризм) УК РФ. Указывалось, что подросток также пытался безуспешно поджечь военкомат в Красногвардейском районе Петербурга. Дело рассматривал Второй окружной военный суд (Москва) на выездном заседании в Петербурге.
* Внесен в список террористов и экстремистов.