Поджигателя военкомата в Ленинградской области внесли в список террористов

По данным предварительного следствия, 28 февраля несовершеннолетний, которому тогда было 16 лет, приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировске и начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата Кировского района, однако возгорания не произошло. Затем юноша убежал на автобусную остановку, где его задержали сотрудники полиции.