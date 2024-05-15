Что известно о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Стрелявший задержан, его личность установлена.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Обстоятельства нападения
В Фицо стреляли после заседания правительства в городе Гандлова на западе Словакции. Очевидцы рассказали газете Plus jeden de, что слышали четыре-пять выстрелов.
По данным издания, премьер был ранен в конечность, грудь и живот, его состояние оценивается как очень тяжелое. Политика отправили в больницу на вертолете.
Позднее агентство Reuters сообщило, что Фицо был в сознании по прибытии в больницу, а его состояние стабилизировано.
Как передает телеканал JoJ, в словацкого премьера стрелял 71-летний мужчина.
Новостной портал dennikn.sk сообщил, что нападавший из города Левице, расположенного в западной части страны. Оружием, из которого велся огонь, он, как утверждается, владел на законных основаниях.
Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила задержание совершившего покушение.
Реакция в мире
Президент Словакии готовит обращение к согражданам. Избранный президент страны Петер Пеллегрини, приступающий к исполнению обязанностей главы государства 15 июня, прервал поездку за рубеж и возвращается на родину в связи с произошедшим.
Европейские политики решительно осудили покушение на Фицо. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, случившееся «подрывает европейскую дипломатию». Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что ничто не может оправдать покушение на Фицо. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что шокирован произошедшим.
Мальтийское председательство ОБСЕ осудило нападение и пожелало Фицо выздоровления.
Присоединился к пожеланиям и премьер-министр Словении Роберт Голоб.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован в связи с «чудовищным нападением», а премьер Польши Дональд Туск выступил со словами поддержки словацкого коллеги.
Вызвало шок случившееся и у министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. Он отметил, что Роберт Фицо очень нужен словацкой и европейской политике.
МИД Белоруссии также решительно осудил нападение на Фицо.
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что произошедшее должно быть расследовано. К тому же призвал и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Президент Сербии Александар Вучич и лидер Республики Сербской Милорад Додик сообщили, что молятся за здоровье словацкого премьера.
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что потрясена новостью о покушении на словацкого коллегу, и осудила любое насилие и нападки на демократию.
Премьер Молдавии Дорин Речан отметил, что глубоко опечален новостью об инциденте.
Президент Польши Анджей Дуда назвал покушение на Фицо невообразимо жестоким.
Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что находится в ужасе и возмущении в связи с покушением на Фицо.
Покушение на словацкого премьера также осудил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал нападение на своего словацкого коллегу жестоким и безрассудным.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что шокирован нападением на Фицо.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал слова солидарности со словацким народом на фоне нападения на премьера.
Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил резкое осуждение в связи с покушением на премьер-министра Словакии.
Бывший польский судья Томаш Шмидт считает, что причиной покушения на Фицо могла быть его позиция по Украине.
Источник сербского издания «Вечерне новости» сообщил, что в «ближайшие два-три дня» Вучич и Орбан могут посетить раненого словацкого премьера.
Что известно о Роберте Фицо
Роберт Фицо является премьер-министром Словакии с 25 октября 2023 года. Ранее занимал этот пост в 2006—2010 и 2012−2018 годах.
Он длительное время критикует стратегию Запада по Украине и подчеркивает, что конфликт не имеет военного решения, а поставки Киеву вооружений лишь приводят к многочисленным жертвам с обеих сторон.
Фицо неоднократно отмечал, что Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО, поскольку это «большая бессмыслица».
В феврале 2024 года словацкий премьер заявил, что «конфликт на Украине можно было погасить в самом начале, но кто-то сказал украинцам, что это не надо делать». Братислава при Фицо неоднократно призывала к прекращению огня и началу мирных переговоров.
Антироссийские санкции он считает «негативно отражающимися на жителях Словакии».
Он также выражал мнение, что после завершения конфликта на Украине должна произойти «значительная стандартизация отношений» с Россией.