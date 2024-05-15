«Спасал свой автомобиль»: Мужчина пострадал при прорыве трубы с кипятком в Купчино

Густым паром заволокло улицу Ярослава Гашека в Купчино днем 15 мая. Причиной этому послужил прорыв трубы с кипятком. В зону разлива попали 18 автомобилей. И хотя большинство из них эвакуировали, одну из машин оказалось не так просто достать — она частично провалилась в образовавшуюся из-за аварии огромную яму. И хотя изначально о пострадавших не сообщалось, сейчас выяснилось, что один человек все же получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга».