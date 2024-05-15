«Спасал свой автомобиль»: Мужчина пострадал при прорыве трубы с кипятком в Купчино

Густым паром заволокло улицу Ярослава Гашека в Купчино днем 15 мая. Причиной этому послужил прорыв трубы с кипятком. В зону разлива попали 18 автомобилей. И хотя большинство из них эвакуировали, одну из машин оказалось не так просто достать — она частично провалилась в образовавшуюся из-за аварии огромную яму. И хотя изначально о пострадавших не сообщалось, сейчас выяснилось, что один человек все же получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга».
— По предварительной информации, спасая свой автомобиль, в зоне дефекта оказался мужчина. После осмотра и оказания помощи он отказался от госпитализации. Представители «Теплосети» окажут всю необходимую помощь в лечении и реабилитации, — сообщили в пресс-службе.
Также там добавили, что ответственность предприятия застрахована, поэтому ущерб, причиненный провалившемуся в яму автомобилю, будет возмещен.
Кстати, над устранением последствий ЧП уже работают. По данным «Теплосети», полностью работы завершатся к шести утра 16 мая.