На улице Ярослава Гашека в яме с горячей водой варится машина

В 16:25 начались работы по устранению аварии. По предварительным данным, владелец легковушки пытался спасти машину, но сам оказался в горячей воде. На место случившегося прибыли медики. Они осмотрели пострадавшего, ему оказали помощь. Отмечается, что мужчина отказался от госпитализации.