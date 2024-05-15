На улице Ярослава Гашека в яме с горячей водой варится машина

Сегодня, 15 мая, на улице Ярослава Гашека возле дома № 21 прорвало трубу с кипятком. В яму упал автомобиль. Об этом сообщили на телеканале «Санкт-Петербург».
В 16:25 начались работы по устранению аварии. По предварительным данным, владелец легковушки пытался спасти машину, но сам оказался в горячей воде. На место случившегося прибыли медики. Они осмотрели пострадавшего, ему оказали помощь. Отмечается, что мужчина отказался от госпитализации.
Представители «Теплосети» окажут всю необходимую помощь в лечении и реабилитации.