Совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Премьер вышел к собравшимся жителям и получил несколько огнестрельных ранений в брюшную полость и грудь. Вертолетом Фицо был доставлен в больницу.
На странице Фицо в соцсети было размещено сообщение, подтверждающее факт покушения. Там также говорится о том, что словацкого премьера вертолетом отправили в больницу в городе Банска-Быстрица, потому что до Братиславы слишком далеко.
«Следующие несколько часов будут решающими», — говорится в публикации.
Нападавшего задержали на месте, им оказался мужчина 1953 года рождения, уроженец словацкого города Левице.