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Совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где проходило выездное заседание правительства, сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Премьер вышел к собравшимся жителям и получил несколько огнестрельных ранений в брюшную полость и грудь. Вертолетом Фицо был доставлен в больницу.

На странице Фицо в соцсети было размещено сообщение, подтверждающее факт покушения. Там также говорится о том, что словацкого премьера вертолетом отправили в больницу в городе Банска-Быстрица, потому что до Братиславы слишком далеко.

«Следующие несколько часов будут решающими», — говорится в публикации.

Нападавшего задержали на месте, им оказался мужчина 1953 года рождения, уроженец словацкого города Левице.