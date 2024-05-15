СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель

«Это Юрай Цинтула, мужчине 71 год, он писатель», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, Цинтула также является основателем литературного клуба и автором нескольких сборников.
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.
В партии премьера Smer заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а «ближайшие часы будут решающими».
По информации издания Pravda, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Как передает агентство Reuters, первую помощь ему оказали в местной клинике, а затем перевезли «в медицинское учреждение более высокого уровня». СМИ пишут, что чиновника на вертолете доставили в Братиславу. По другим данным, его госпитализировали в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица.
Сообщается, что политик был в сознании, когда его привезли в медучреждение, а его жизненные функции стабилизированы.
Многие европейские политики осудили покушение. Издание «Вечерне новости» со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Посол России в Словакии Игорь Братчиков выразил Фицо слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.
Словацкий премьер не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, Фицо заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Политик называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.