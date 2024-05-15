СМИ: покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель

По информации издания Pravda, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Как передает агентство Reuters, первую помощь ему оказали в местной клинике, а затем перевезли «в медицинское учреждение более высокого уровня». СМИ пишут, что чиновника на вертолете доставили в Братиславу. По другим данным, его госпитализировали в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица.