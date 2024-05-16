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На Западном обходе Перми КамАЗ врезался в «Газель», вставшую для установки знаков

Серьезное ДТП произошло в первой половине дня 15 мая по направлению к Красавинскому мосту.

Невнимательность за рулем водителя грузовика привела 15 мая к серьезному ДТП на Западном обходе Перми. Авария стала причиной дорожной пробки.

Подробности ДТП на 493 км автодороги М7 Волга — подъезд к Перми рассказали в пресс-службе краевого МВД. По предварительной информации, автомобиль «Газель» совершил остановку, чтобы установить знаки для производства работ. Водитель автомобиля КамАЗ, двигавшийся в попутном направлении, допустил наезд на стоящее транспортное средство, после чего «Газель».

В результате ДТП пострадавших нет, оба автомобиля получили механические повреждения.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку, устанавливает его причину и обстоятельства.

Ранее «Комсомолка» рассказала о ДТП с участием ребенка, который вышел из автобуса на дорогу, после чего его сбил автомобиль.