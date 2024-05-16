На Западном обходе Перми КамАЗ врезался в «Газель», вставшую для установки знаков

Подробности ДТП на 493 км автодороги М7 Волга — подъезд к Перми рассказали в пресс-службе краевого МВД. По предварительной информации, автомобиль «Газель» совершил остановку, чтобы установить знаки для производства работ. Водитель автомобиля КамАЗ, двигавшийся в попутном направлении, допустил наезд на стоящее транспортное средство, после чего «Газель».