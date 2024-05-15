СМИ: Фицо получил три ранения

БРАТИСЛАВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в среду было совершено покушение, получил три ранения, у него кровоизлияние в брюшной полости. Об этом сообщил новостной портал standard.sk со ссылкой на источники.