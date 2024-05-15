СМИ: Фицо получил три ранения

Фицо получил два ранения в область брюшной полости и одно ранение в плечо. Одна пуля прошла через живот в бедренную кость. СМИ Словакии проинформировали, что совершивший покушение 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула легально владел огнестрельным оружием.
Между тем операция Фицо в больнице города Банска-Бистрица продолжается. Он был доставлен в больницу, как уточнил портал Dennik N, вертолетом около 16:00 (17:00 мск).
Телеканал Markiza, в свою очередь, сообщил, что на предоставление информации о здоровье премьера введено информационное эмбарго. Сотрудники больницы, в которой госпитализирован Фицо, должны были сдать свои мобильные телефоны.
Словацкие СМИ подчеркивают, что покушение на Фицо стало первым в истории страны покушением на политика.