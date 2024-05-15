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СМИ: Фицо получил три ранения

БРАТИСЛАВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в среду было совершено покушение, получил три ранения, у него кровоизлияние в брюшной полости. Об этом сообщил новостной портал standard.sk со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

Фицо получил два ранения в область брюшной полости и одно ранение в плечо. Одна пуля прошла через живот в бедренную кость. СМИ Словакии проинформировали, что совершивший покушение 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула легально владел огнестрельным оружием.

Между тем операция Фицо в больнице города Банска-Бистрица продолжается. Он был доставлен в больницу, как уточнил портал Dennik N, вертолетом около 16:00 (17:00 мск).

Телеканал Markiza, в свою очередь, сообщил, что на предоставление информации о здоровье премьера введено информационное эмбарго. Сотрудники больницы, в которой госпитализирован Фицо, должны были сдать свои мобильные телефоны.

Словацкие СМИ подчеркивают, что покушение на Фицо стало первым в истории страны покушением на политика.