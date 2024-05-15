В результате ударов ВСУ по Каменке-Днепровской пострадали минимум семь человек

Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«На данный момент известно как минимум о семи пострадавших в результате обстрела боевиками ВСУ мирного города Каменка-Днепровская в Запорожской области», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, среди пострадавших есть люди пожилого возраста. «В одном из домов, куда прилетел снаряд нацистов, жили бабушка Таня с дедушкой Иосифом и их маленькая внучка. В результате обстрела бабушка получила ранения в голову и ногу, а дедушка — в голову, живот и бедро. Дед Иосиф находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Рогов.
Кроме того, в результате обстрела разрушен магазин «Роксолана». «Количество погибших и пострадавших в нем пока не поддается оценке, так как он выгорел полностью. Удар наносился в начале пятого вечера — в самый час пик в прифронтовых районах», — написал Рогов.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Каменки-Днепровской есть пострадавшие, в центре города было зафиксировано не менее семи попаданий.