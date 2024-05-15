В результате ударов ВСУ по Каменке-Днепровской пострадали минимум семь человек

По его словам, среди пострадавших есть люди пожилого возраста. «В одном из домов, куда прилетел снаряд нацистов, жили бабушка Таня с дедушкой Иосифом и их маленькая внучка. В результате обстрела бабушка получила ранения в голову и ногу, а дедушка — в голову, живот и бедро. Дед Иосиф находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Рогов.