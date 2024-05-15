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Власти Словакии рассказали о ходе операции Фицо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо серьезное, операция будет длительной из-за повреждения нескольких органов. Об этом заявил министр труда и социальных дел Словакии Эрик Томаш, сообщает Dennik N.

Источник: Reuters

«Состояние здоровья Роберта Фицо серьезное. Операция будет длительной, так как стрелявший [смог повредить] многие [внутренние] органы премьера», — рассказал представитель властей.

Как отмечает издание, врачи пока не могут остановить кровотечение в брюшной полости Фицо, открывшееся в результате огнестрельного ранения. Операция проходит в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица.

Ранее стало известно, что стрельба в словацкого главу правительства является первым с 2003 года покушением на лидера в Европе.