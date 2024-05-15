Стрелявший в Роберта Фицо объяснил покушение политическими мотивами

«Я не согласен с политикой правительства», — заявил задержанный мужчина на видео. По его словам, он решил совершить покушение около месяца назад. На кадрах мужчина также заявляет о нападках со стороны правительства на «Радио и телевидение Словакии» и другие СМИ, не уточняя, что он имеет в виду.
Телеканал не приводит имя нападавшего. Однако ряд словацких СМИ сообщал, что стрелком может быть 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. В своем городе он основал литературный клуб «Радуга». По данным Aktuality.sk, мужчина законно владел оружием, из которого, предположительно, и выстрелил в Фицо. Издание связалось с сыном Цинтулы, который подтвердил, что у его отца есть оружие. На вопрос о возможном мотиве пенсионера его сын ответил, что ему ничего не известно.
В официальном сообществе клуба «Радуга» в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) есть фотография Цинтулы. Мужчина на ней внешне схож со стрелком на опубликованном ТА3 видео.
Покушение на премьер-министра Словакии произошло сегодня, 15 мая, в словацком городе Гандлове. В него несколько раз выстрелили из толпы на улице перед Домом культуры, в котором проходило заседание правительства. Pravda также передает, что стрелка задержали на месте нападения.
На опубликованном позднее видео с моментом покушения, видно, что в премьер-министра стреляет человек из толпы практически в упор. На видео слышны пять выстрелов. Сейчас 59-летний Роберт Фицо находится в состоянии, «угрожающем жизни», сообщала его партия.
С осуждением покушения выступил ряд лидеров мировых держав: президент России Владимир Путин, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и др.
Евгений Белоусов