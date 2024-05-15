Стрелявший в Роберта Фицо объяснил покушение политическими мотивами

Телеканал не приводит имя нападавшего. Однако ряд словацких СМИ сообщал, что стрелком может быть 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. В своем городе он основал литературный клуб «Радуга». По данным Aktuality.sk, мужчина законно владел оружием, из которого, предположительно, и выстрелил в Фицо. Издание связалось с сыном Цинтулы, который подтвердил, что у его отца есть оружие. На вопрос о возможном мотиве пенсионера его сын ответил, что ему ничего не известно.