В Уфе пенсионер отдал мошенникам 29 млн рублей.

75-летнему жителю столицы позвонила неизвестная женщина, представилась нотариусом и сообщила о том, что от его имени подписана доверенность, которая будет передана на Госуслуги. Обеспокоенный мужчина сообщил, что никаких доверенностей никому не выдавал. Тогда лженотариус продиктовала ему номер телефона, на который необходимо позвонить и сообщить об этом.