В Уфе пенсионер отдал мошенникам 29 млн рублей.

В Башкирии зафиксирована новая схема телефонного мошенничества: аферисты представляются нотариусами, предупреждает «Вестник киберполиции».
75-летнему жителю столицы позвонила неизвестная женщина, представилась нотариусом и сообщила о том, что от его имени подписана доверенность, которая будет передана на Госуслуги. Обеспокоенный мужчина сообщил, что никаких доверенностей никому не выдавал. Тогда лженотариус продиктовала ему номер телефона, на который необходимо позвонить и сообщить об этом.
Пострадавший поверил, и, позвонив по указанному ему номеру телефона, продолжил общение с аферистами, которые представились ему сотрудниками правоохранительных органов и финансового мониторинга.
Телефонные мошенники сообщили мужчине, что его сбережения пытаются похитить и нужно срочно перевести их на «безопасную банковскую ячейку». Введенный в заблуждение пострадавший, выполняя указания злоумышленников, перевел более 29 млн рублей на продиктованные ему банковские счета.
«Будьте бдительны и предупредите родных и близких», — посоветовали в МВД по Башкирии.