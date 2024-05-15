В Севастополе объявлена воздушная тревога, сбито несколько воздушных целей

«В Севастополе работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Сейчас в Севастополе объявлена воздушная тревога. Движение по Крымскому мосту перекрыто с 22:48 мск.
О массированной атаке по Севастополю губернатор сообщал и в ночь на 15 мая. По данным Минобороны России, всего над территорией Крымского полуострова уничтожили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Власти города сообщили, что несколько ракет были сбиты над акваторией Черного моря и в районе аэродрома Бельбек. Часть неразорвавшихся суббоеприпасов упала в северной части Севастополя.