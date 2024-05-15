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В Севастополе отразили атаку ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили атаку украинских боевиков на Севастополь, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В городе сигнал воздушной тревоги был запущен в 22:56 и звучал 20 минут. Развожаев сообщил, что над Севастополем сбиты несколько воздушных целей. Крымский мост по-прежнему закрыт для проезда.

«Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры», — написал он в Telegram.

Глава региона призвал севастопольцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны — военные уничтожили воздушные цели. По данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Утром губернатор предупредил о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов. Они были убраны с улиц к обеду и уничтожены.