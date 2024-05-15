В Севастополе отразили атаку ВСУ

В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны — военные уничтожили воздушные цели. По данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Утром губернатор предупредил о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов. Они были убраны с улиц к обеду и уничтожены.