В Севастополе отразили атаку ВСУ

В городе сигнал воздушной тревоги был запущен в 22:56 и звучал 20 минут. Развожаев сообщил, что над Севастополем сбиты несколько воздушных целей. Крымский мост по-прежнему закрыт для проезда.
«Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры», — написал он в Telegram.
Глава региона призвал севастопольцев сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В ночь на среду в Севастополе сработала система противовоздушной обороны — военные уничтожили воздушные цели. По данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Утром губернатор предупредил о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов. Они были убраны с улиц к обеду и уничтожены.