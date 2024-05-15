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Развожаев раскрыл подробности украинской атаки на Севастополь

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, на данный момент повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе в 22.56 мск, в 23.15 мск его отменили. Сообщалось о работе ПВО в Севастополе, сбито несколько воздушных целей.

«Наши военные отразили атаку ВСУ. Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — говорится в сообщении Развожаева в Telegram-канале.

Также губернатор призвал не снимать и не публиковать работу российских военных и результаты атак со стороны Украины.