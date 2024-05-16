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В России объявили в розыск экс-главу МИД и полиции Эстонии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера, следует из базы ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Урмас Рейнсал, 22.6.1975. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД.

Также в объявленным в розыск в базе значится экс-начальник полиции Эстонии Эльмар Вахер 1975 года рождения.

Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются.