Во Владивостоке задержан курьер, причастный к обману на полтора миллиона рублей

Во Владивостоке оперативные сотрудники задержали еще одного курьера, который участвовал в мошеннической схеме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
В отдел полиции № 6 УМВД России по Владивостоку обратился пенсионер, который рассказал о том, что получил звонок от женщины, представившейся сотрудником банка. Она предупредила о попытке несанкционированного списания с его банковского счета и предложила снять все деньги и отдать их курьеру для перевода на «безопасный» счет. Пожилой мужчина последовал инструкциям мошенницы — он отдал курьеру 410 тысяч рублей с банковского счета и передал все наличные сбережения, хранившиеся у него дома. Ущерб составил более полутора миллионов рублей.
«Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Владивостоку установили личность гражданина, помогавшего обмануть пожилого мужчину. Оперуполномоченные задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый приморец, житель города Фокино», — сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу.
Напомним, в Приморье был задержан курьер, который оказался причастен к мошеннической схеме и прибыл «на работу» из Хабаровского края.