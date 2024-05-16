Во Владивостоке задержан курьер, причастный к обману на полтора миллиона рублей

В отдел полиции № 6 УМВД России по Владивостоку обратился пенсионер, который рассказал о том, что получил звонок от женщины, представившейся сотрудником банка. Она предупредила о попытке несанкционированного списания с его банковского счета и предложила снять все деньги и отдать их курьеру для перевода на «безопасный» счет. Пожилой мужчина последовал инструкциям мошенницы — он отдал курьеру 410 тысяч рублей с банковского счета и передал все наличные сбережения, хранившиеся у него дома. Ущерб составил более полутора миллионов рублей.