В Хабаровском крае 13-летний мопедист сбил 9-летнего пешехода-нарушителя

ДТП с участием детей произошло вечером 15 мая в селе Маяк Нанайского района. 13-летний подросток двигался на мопеде Yamaha по улице Центральной, когда перед ним на проезжую часть выбежал 9-летний ребёнок. Мопедист не успел затормозить и врезался в пешехода-нарушителя.