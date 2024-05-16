В Хабаровском крае 13-летний мопедист сбил 9-летнего пешехода-нарушителя

В Хабаровском крае 13-летний школьник на мопеде сбил 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу. Юного пешехода доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
ДТП с участием детей произошло вечером 15 мая в селе Маяк Нанайского района. 13-летний подросток двигался на мопеде Yamaha по улице Центральной, когда перед ним на проезжую часть выбежал 9-летний ребёнок. Мопедист не успел затормозить и врезался в пешехода-нарушителя.
В результате происшествия младший из ребят получил травмы. Его госпитализировали для осмотра и оказания медпомощи. Как уточнили в ГИБДД, пострадавший пересекал улицу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился в пределах видимости.
Родителям мопедиста, добавили в Госавтоинспекции, грозит административный штраф, поскольку их сын управлял транспортным средством без водительского удостоверения и не достигнув 16-летнего возраста.