В Новосибирске предпринимательница ответит за смерть сбитой пенсионерки

В Новосибирске 33-летняя предприниматель сбила 74-летнюю пенсионерку и попала под уголовное дело. ДТП произошло 28 июня 2023 года на перекрестке улицы Пархоменко и Котовского.
По данным прокуратуры, около 17:50 водитель Toyota Highlander поворачивала налево и наехала на 74-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Водитель вышла из авто, вызвала «скорую» и ДПС. Пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице через несколько дней.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, по неосторожности повлекшего смерть человека. За рулем внедорожника оказалась 33-летняя индивидуальный предприниматель, ранее она не была судима, воспитывает ребенка. Суд избрал меру пресечения подписку о невыезде.
— Обвиняемая не признала вину, якобы не заметила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Даже в отсутствие пешеходного перехода водитель нарушила ПДД, не убедившись в безопасности маневра. Дело назначено к слушанию в суде, — сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьяненко.