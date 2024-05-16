В Новосибирске предпринимательница ответит за смерть сбитой пенсионерки

По данным прокуратуры, около 17:50 водитель Toyota Highlander поворачивала налево и наехала на 74-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Водитель вышла из авто, вызвала «скорую» и ДПС. Пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице через несколько дней.