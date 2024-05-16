Пенсионерка погибла после пожара в больнице Хабаровска

— Огонь был потушен сотрудниками МЧС России. В результате произошедшего 94-летняя женщина получила ожоги. Для оказания медицинской помощи она была переведена в реанимационное отделение. Там ей оказали медицинскую помощь, но, несмотря на это, она скончалась, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.