Пенсионерка погибла после пожара в больнице Хабаровска

Уголовное дело по факту гибели 94-летней пациентки после пожара в Железнодорожной больнице в Хабаровске расследуют следователи регионального СУ следственного комитета России. Он случился накануне вечером в одной из палат медицинского учреждения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Огонь был потушен сотрудниками МЧС России. В результате произошедшего 94-летняя женщина получила ожоги. Для оказания медицинской помощи она была переведена в реанимационное отделение. Там ей оказали медицинскую помощь, но, несмотря на это, она скончалась, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
На время пожара из больницы пришлось эвакуировать 99 пациентов и 18 работников медучреждения. Транспортная прокуратура ведёт проверку. Специалисты Госпожнадзора и следователи работают на месте и устанавливают причины возгорания. По предварительным данным, основной причиной возгорания могли стать неисправности электропроводки или электроприборов.