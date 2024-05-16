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Бастрыкин ждет доклад о травмах ребенка на детской площадке в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Следственный комитет РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о травмировании ребенка на детской площадке в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, ребенок гулял на детской площадке в Центральном районе. На одной из конструкций под ним провалилась деревянная плашка, из-за чего он травмировался.

В местном управлении СК возбудили дело об оказании ненадлежащих услуг.

Напомним, глава СК затребовал доклад после нападения детей-мигрантов в Новосибирске.

СК