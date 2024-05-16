Пилотов S7 пытались ослепить лазером во время посадки в Новосибирске

В 23:04 по московскому времени в новосибирском аэропорту садился самолет S7, следующий по маршруту Красноярск-Новосибирск. Во время посадки экипаж пытались ослепить лазером зеленого цвета. Но пилотам удалось продолжить заход в штатном режиме. Приземление прошло благополучно.