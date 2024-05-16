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Пилотов S7 пытались ослепить лазером во время посадки в Новосибирске

Приземление прошло благополучно.

Источник: Сиб.фм

Во вторник, 14 мая, неизвестные пытались ослепить пилотов самолета во время посадки в аэропорту Толмачево. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

В 23:04 по московскому времени в новосибирском аэропорту садился самолет S7, следующий по маршруту Красноярск-Новосибирск. Во время посадки экипаж пытались ослепить лазером зеленого цвета. Но пилотам удалось продолжить заход в штатном режиме. Приземление прошло благополучно.

Напомним, у следовавшего из Новосибирска самолета S7 отказал двигатель при посадке.