Пилотов S7 пытались ослепить лазером во время посадки в Новосибирске

Во вторник, 14 мая, неизвестные пытались ослепить пилотов самолета во время посадки в аэропорту Толмачево. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.
В 23:04 по московскому времени в новосибирском аэропорту садился самолет S7, следующий по маршруту Красноярск-Новосибирск. Во время посадки экипаж пытались ослепить лазером зеленого цвета. Но пилотам удалось продолжить заход в штатном режиме. Приземление прошло благополучно.
Напомним, у следовавшего из Новосибирска самолета S7 отказал двигатель при посадке.