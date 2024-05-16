37-летняя женщина погибла в аварии на встречке в Слюдянском районе

— ДТП произошло на 38-ом километре дороги «Култук-Монды», девушка за рулем японской легковушки попыталась обогнать машину впереди, но не убедилась в безопасности своих действий и не учла дистанцию с автомобилем позади нее. На встречной полосе она потеряла контроль над управлением и врезалась в обгоняемое легковое авто. В результате машины съехали с трассы, а японский автомобиль перевернулся, — рассказывает полиция.