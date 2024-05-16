37-летняя женщина погибла в аварии на встречке в Слюдянском районе

Небезопасный маневр на дороге в Слюдянском районе 11 мая привел к аварии с трагическим исходом. В результате выезда на встречную полосу произошло столкновение, в котором многие получили травмы, а один человек погиб. Об этом рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.
— ДТП произошло на 38-ом километре дороги «Култук-Монды», девушка за рулем японской легковушки попыталась обогнать машину впереди, но не убедилась в безопасности своих действий и не учла дистанцию с автомобилем позади нее. На встречной полосе она потеряла контроль над управлением и врезалась в обгоняемое легковое авто. В результате машины съехали с трассы, а японский автомобиль перевернулся, — рассказывает полиция.
Девушке за рулем перевернувшегося транспорта 20 лет, она и еще трое человек в салоне получили травмы, а 37-летняя пассажирка погибла до приезда скорой помощи.
В этом году выезд на встречную полосу стал причиной 50 ДТП в Иркутской области, 23 человека погибли в этих авариях, а еще 60 получили травмы.