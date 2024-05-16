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Арестованный во Владивостоке американец признал вину и помогает следствию

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая. /ТАСС/. Американский военный Гордон Блэк, арестованный во Владивостоке по обвинению в краже, признал вину и сотрудничает со следствием, сообщили ТАСС в правоохранительных структурах региона.

Источник: РИА "Новости"

«Обвиняемый вину признал и сотрудничает со следствием. Происходит это на английском языке через переводчика», — сообщил представитель правоохранительных структур.

Следствие предъявило Блэку обвинение в краже со значительным ущербом (п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ). Блэк является штаб-сержантом сухопутных войск США. Как ранее сообщала пресс-служба УМВД по Приморскому краю, он был расквартирован в Республике Корея, а после окончания службы поехал во Владивосток, чтобы навестить россиянку, с которой у него были романтические отношения.

По данным полиции Приморья, заявление о краже подала местная жительница, являвшаяся знакомой Блэка. Они познакомились на территории Республики Корея, где она работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком в режиме онлайн, но когда он приехал в Приморский край, у пары произошел конфликт. После ухода Блэка его знакомая обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью к правоохранительным органам. Подозреваемого в краже полиция нашла в одной из городских гостиниц. К этому времени он уже приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину. Сейчас мужчина содержится во ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Приморскому краю.

расследование