Арестованный во Владивостоке американец признал вину и помогает следствию

По данным полиции Приморья, заявление о краже подала местная жительница, являвшаяся знакомой Блэка. Они познакомились на территории Республики Корея, где она работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком в режиме онлайн, но когда он приехал в Приморский край, у пары произошел конфликт. После ухода Блэка его знакомая обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью к правоохранительным органам. Подозреваемого в краже полиция нашла в одной из городских гостиниц. К этому времени он уже приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину. Сейчас мужчина содержится во ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Приморскому краю.