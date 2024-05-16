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В Омской области во время рыбалки утонул 54-летний тарчанин

54-летний житель Тары утонул на Петровском озере.

Источник: Следственный комитет РФ

По предварительным данным он запутался в рыболовных сетях.

Тело мужчины было обнаружено во вторник, 14 мая. Рядом была перевёрнутая резиновая лодка. Известно, что тарчанин проверял сети, и его ноги запутались в них. Смерть наступила от утопления.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств несчастного случая», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Ранее мы писали о двух рабочих, провалившихся в водяной коллектор. Один сумел выбраться самостоятельно, второй — погиб.

несчастный случай