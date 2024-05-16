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В Пермском крае вышел из дома и пропал 27-летний мужчина

Последний раз его видели 9 мая в посёлке Менделеево.

Источник: Соцсети

Мужчина в возрасте 27 лет вышел из дома и пропал в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион 59».

Сергей Жуков бесследно исчез в посёлке Менделеево Карагайского округа 9 мая. Последний раз его видели, когда он выходил из дома по улице Кирова. О местонахождении мужчины ничего неизвестно уже неделю.

Волонтёры просят помочь с его поисками и распространить информацию о пропаже.

Приметы Сергея: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светлые волосы. Был одет в чёрную куртку, спортивные штаны светло-серого цвета, синие кроссовки, чёрную бейсболку.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7 (342)241−36−40 — БРНС г. Пермь; 8−912−880−41−60 — волонтёры; 8−958−244−12−84 — инфорг Юлия.