Хищение с банковской карты раскрыто в Хабаровском крае

Завершено расследование дела о краже с банковской карты в Хабаровском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В конце января этого года в дежурную часть ОМВД России по Хабаровскому району поступило заявление от 54-летнего жителя села Мирное, который сообщил о хищении более 90 тысяч рублей с его банковской карты.
Комплекс оперативно-розыскных мероприятий привел к задержанию 35-летнего безработного односельчанина заявителя. В процессе следствия выяснилось, что подсудимый, несудимый ранее, сфотографировал реквизиты банковской карты, принадлежащей сожителю его матери. Затем он установил банковское приложение на свой смартфон и ввел реквизиты карты, сменив номер телефона для входа на свой. После этого он провел несколько операций, списав с карты более 90 тысяч рублей.
Также стало известно, что потерпевший временно передал злоумышленнику свой смартфон, который позже был сдан в скупку, нанеся дополнительный ущерб в размере 10 тысяч рублей.
Похищенные средства были потрачены на личные нужды вора.