Хищение с банковской карты раскрыто в Хабаровском крае

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий привел к задержанию 35-летнего безработного односельчанина заявителя. В процессе следствия выяснилось, что подсудимый, несудимый ранее, сфотографировал реквизиты банковской карты, принадлежащей сожителю его матери. Затем он установил банковское приложение на свой смартфон и ввел реквизиты карты, сменив номер телефона для входа на свой. После этого он провел несколько операций, списав с карты более 90 тысяч рублей.