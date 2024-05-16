ФСБ в Приморье задержала членов межэтнической ОПГ

УФСБ России по Приморскому краю пресекла противоправную деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-азиатского региона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.