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ФСБ в Приморье задержала членов межэтнической ОПГ

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Источник: PrimaMedia.ru

УФСБ России по Приморскому краю пресекла противоправную деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-азиатского региона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК России «Организация незаконной миграции», проводятся следственные действия.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.