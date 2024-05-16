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В Волгограде мошенники смогли оформить микрозаем на участника СВО

Злоумышленники смогли завладеть персональными данными и доступом в один из онлайн-сервисов.

Источник: Волгоградская правда

Прокуратура повела проверку после обращения участника СВО. По словам мужчины, кто-то незаконно оформил на него микрозаем. По данному факту возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что летом 2023 года мошенники получили доступ к личному кабинету мужчины в онлайн-сервисе. После этого оформили на его данные микрокредит в размере 12 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

По итогам проверки в суд был представлен иск о признании договора займа недействительным, поскольку его заключили в результате действий мошенников. В соответствии с законом подобная сделка считается ничтожной.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Решение уже вступило в законную силу.