В Волгограде мошенники смогли оформить микрозаем на участника СВО

Прокуратура повела проверку после обращения участника СВО. По словам мужчины, кто-то незаконно оформил на него микрозаем. По данному факту возбудили уголовное дело.
Выяснилось, что летом 2023 года мошенники получили доступ к личному кабинету мужчины в онлайн-сервисе. После этого оформили на его данные микрокредит в размере 12 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
По итогам проверки в суд был представлен иск о признании договора займа недействительным, поскольку его заключили в результате действий мошенников. В соответствии с законом подобная сделка считается ничтожной.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Решение уже вступило в законную силу.