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В Новосибирске водитель «Субару» сбил маму с дочкой на пешеходном переходе

Пострадавших госпитализировали.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Ленинском районе Новосибирска рано утром 16 мая «Субару Легаси» сбил двух пешеходов — молодую мать с маленькой дочкой. Подробности об аварии, которая случилась на улице Титова, рассказали в ГИБДД по городу.

— Девушка 2002 года рождения переходила дорогу с дочкой 2020 года рождения в зоне пешеходного перехода. Напротив дома № 40 на улице Титова их сбил водитель «Субару Легаси», — уточнили в Госавтоинспекции.

Пострадавших в аварии доставили в больницу. Какие травмы получили мама и дочка, в ГИБДД не уточнили.

На месте аварии работает экипаж ДПС. В полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Новосибирске «Мерседес» сбил девочку на самокате во дворе. Малышка выехала на дорогу из-за припаркованной машины и угодила под авто. Произошла авария на глазах у матери ребенка. Девочку госпитализировали с различными травмами.