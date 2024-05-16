Омич заработал психическое расстройство и потерял 62 млн рублей, поверив, что он «избранный»

Судом установлено, что в 2015 г. одна из осужденных во время посещения семинаров школы духовного развития познакомилась с директором коммерческой фирмы, единственным учредителем которой являлась его супруга, проживающая за границей. Узнав, что у потерпевшего имеется генеральная доверенность на все имущество, женщина и ее знакомый воспользовались сложным эмоциональным состоянием жертвы и в течение длительного времени внушили мужчине, что он — «избранный» и от всех материальных благ ему необходимо избавиться.