Омич заработал психическое расстройство и потерял 62 млн рублей, поверив, что он «избранный»

Первомайский районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Судом установлено, что в 2015 г. одна из осужденных во время посещения семинаров школы духовного развития познакомилась с директором коммерческой фирмы, единственным учредителем которой являлась его супруга, проживающая за границей. Узнав, что у потерпевшего имеется генеральная доверенность на все имущество, женщина и ее знакомый воспользовались сложным эмоциональным состоянием жертвы и в течение длительного времени внушили мужчине, что он — «избранный» и от всех материальных благ ему необходимо избавиться.
В дальнейшем осужденные завладели и личными вещами супругов (одеждой и обувью, ювелирными изделиями, компьютерной и бытовой техникой).
Таким образом, в период с 2015 г. по 2017 г. им удалось причинить потерпевшим материальный ущерб на сумму более 62 млн рублей.
Кроме того, согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе в результате длительного психологического воздействия мужчина получил психическое расстройство.
В ходе расследования уголовного дела часть имущества удалось возвратить владельцам на основе судебных решений в рамках гражданских и арбитражных процессов.
С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание женщине предстоит в колонии общего режима, а ее знакомому — в колонии строгого режима.
До исполнения судебного решения наложен арест на имущество осужденных общей стоимостью более 9,5 млн рублей.