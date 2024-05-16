Полиция Красноярска начала проверку после драки с участием футболистов «Енисея»

13 мая в дежурную часть полиции поступило заявление о том, что на базе отдыха Советского района Красноярска произошла драка. Среди участников конфликта — игроки ФК «Енисей».
По данным СМИ, футболисты громко слушали музыку и неприлично себя вели. Тем самым они помешали другой семье и начался конфликт.
«Усмирить и росгвардейцам их не получилось. К нам подошел футболист “Енисея” Владимир Хозин со словами: “Ну че, крысеныши..” Начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ», — рассказала автор видео с дракой, которое выложили в сеть.
Также на отчима женщины с кулаками напал Вячеслав Бардыбахин. Более того, автор ролика обвинила Андрея Окладникова в угрозах.
Участники потасовки были доставлены в отдел. Проводится проверка.