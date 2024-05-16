Полиция Красноярска начала проверку после драки с участием футболистов «Енисея»

«Усмирить и росгвардейцам их не получилось. К нам подошел футболист “Енисея” Владимир Хозин со словами: “Ну че, крысеныши..” Начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ», — рассказала автор видео с дракой, которое выложили в сеть.