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Шесть дронов ВСУ ликвидированы ночью над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Над территорией Крыма в ночь на четверг силы ПВО ликвидировали шесть украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уточнили в Минобороны.

Также ранее в Минобороны сообщили, что над Крымом были сбиты пять ракет ATACMS. Ночью в Севастополе осколками сбитой ракеты были повреждены два частных дома и машина.