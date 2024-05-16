Шесть дронов ВСУ ликвидированы ночью над Крымом

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.
Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уточнили в Минобороны.
Также ранее в Минобороны сообщили, что над Крымом были сбиты пять ракет ATACMS. Ночью в Севастополе осколками сбитой ракеты были повреждены два частных дома и машина.