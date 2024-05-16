Силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую ночь сбили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету «Точка-У» и один дрон над Белгородской областью, шесть БПЛА над Крымом, один над Брянской, один над Калужской и ещё два над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ.