Силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня “Ольха” и тактического ракетного комплекса “Точка-У” по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одна ракета тактического комплекса «Точка-У» и один БПЛА над территорией Белгородской области.
«Уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уничтожены один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Калужской области и два БПЛА над территорией Тульской области», — сообщили в Минобороны РФ.