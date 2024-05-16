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Силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую ночь сбили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету «Точка-У» и один дрон над Белгородской областью, шесть БПЛА над Крымом, один над Брянской, один над Калужской и ещё два над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня “Ольха” и тактического ракетного комплекса “Точка-У” по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одна ракета тактического комплекса «Точка-У» и один БПЛА над территорией Белгородской области.

«Уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уничтожены один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Калужской области и два БПЛА над территорией Тульской области», — сообщили в Минобороны РФ.